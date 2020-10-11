خاص.. بعد استدعائه من المخابرات بسبب فساده … “بعيو” يطالب الليبية للاستثمارات بدفع علاوة سفر ومبيت له

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير شركة الحمراء “عبد الحكيم بعيو” إلى الشركة الليبية للاستثمارات بخصوص استدعائه من قبل جهاز المخابرات الليبية .

بعيو اتهم خلال المراسلة “سالم احنيش” مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات بالخسائر المالية بشركة الحمراء ، وطالب بعلاوة سفر ومبيت تحول إلى حسابه ، واصدار كتاب من الحكومة الاسبانية والتونسية ومصدق عليها من الخارجية الليبية بشأن موضوع الدعوة وذلك لتدليل ضعوبة السفر في ظل كورونا .

ومن جهة أخرى أكد مصدر بشركة الاستثمارات لصحيفة صدى الاقتصادية على أن سبب مخاطبة المخابرات لبعيو يكمن في تسجيل عدة مخالفات عليه ، وابتزازه للمسؤولين .

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