اقتصاد

خاص.. بعد استدعائه من المخابرات بسبب فساده … “بعيو” يطالب الليبية للاستثمارات بدفع علاوة سفر ومبيت له

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير شركة الحمراء “عبد الحكيم بعيو” إلى الشركة الليبية للاستثمارات بخصوص استدعائه من قبل جهاز المخابرات الليبية .

بعيو اتهم خلال المراسلة “سالم احنيش” مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات بالخسائر المالية بشركة الحمراء ، وطالب بعلاوة سفر ومبيت تحول إلى حسابه ، واصدار كتاب من الحكومة الاسبانية والتونسية ومصدق عليها من الخارجية الليبية بشأن موضوع الدعوة وذلك لتدليل ضعوبة السفر في ظل كورونا .

ومن جهة أخرى أكد مصدر بشركة الاستثمارات لصحيفة صدى الاقتصادية على أن سبب مخاطبة المخابرات لبعيو يكمن في تسجيل عدة مخالفات عليه ، وابتزازه للمسؤولين .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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