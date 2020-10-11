“السراج” وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان ضرورة استمرار فتح الموانئ والحقول النفطية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الأحد السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشيني”، وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا “خوسيه سابادل،” وسفير الجزائر”عبد القادر حجازي”، وذلك لبحث المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية ” الأمنية والاقتصادية والسياسية ” وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

حيث اتفق الطرفان خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى.

إضافةً لضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.

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