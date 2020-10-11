اقتصاد

“الهروج” تنجح في إصلاح تسرب بخط النفط الخام في حقل آمال

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة الهروج النفطية من إصلاح التسرب الحاصل في خط النفط الممتد من حقل آمال إلى خزانات شركة الهروج غرب محطة دفع الغاز بمسافة 52 كيلومترا، حيثُ ساندت فرق الصيانة في هذه العملية دوريات من حرس المنشآت النفطية.

وفي وقت سابق، بحثت إدارة عمليات الإنتاج بحقل آمال، خلال اجتماع موسع، الخطط التي ستُتّبع لإعادة تشغيل الحقل ومناقشة كافة العراقيل التي تعترض عملية إعادة التشغيل.

كما ناقشت الإدارة خلال الاجتماع الجانب الأمني لضمان سلامة المستخدمين والمعدات، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والسياسة المعمول بها داخل الشركة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • تنسوا لمقرات الشركات النفطية بسيارات مسلحة وأصفاد حديد ومعاكم الشرطة النساءية المسلحة –
    واعرفوا من الي يسموا فالمؤسسات النفطية الليبية بأسماء زوجاتهم .
    والموانئ النفطية والآبار يتم اغلاقها بالاجهزة – لان الصيانة لا تتم الا باغلاق المضخات الكترونيا – وتبقى في حالة إغلاق لمدة ثلاثة او أربعة ايام كاملة حتى لا تبقى التسربات داخل الإنابيب اثناء الصيانة . الي ان يتم ارسال المهندسين الليبيين لإكمال اعمال الصيانة .

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