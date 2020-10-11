“الهروج” تنجح في إصلاح تسرب بخط النفط الخام في حقل آمال

تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة الهروج النفطية من إصلاح التسرب الحاصل في خط النفط الممتد من حقل آمال إلى خزانات شركة الهروج غرب محطة دفع الغاز بمسافة 52 كيلومترا، حيثُ ساندت فرق الصيانة في هذه العملية دوريات من حرس المنشآت النفطية.

وفي وقت سابق، بحثت إدارة عمليات الإنتاج بحقل آمال، خلال اجتماع موسع، الخطط التي ستُتّبع لإعادة تشغيل الحقل ومناقشة كافة العراقيل التي تعترض عملية إعادة التشغيل.

كما ناقشت الإدارة خلال الاجتماع الجانب الأمني لضمان سلامة المستخدمين والمعدات، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والسياسة المعمول بها داخل الشركة.

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