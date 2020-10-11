صندوق النقد الدولي يكشف عن حاجة إفريقيا لـ1.2 تريليون للتغلب على تداعيات كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى 2023 وذلك للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، مضيفًا أن النقص في التمويل يبلغ حالياً 345 مليار دولار.

وبحسب البنك فإن إفريقيا تعاني فجوة في التمويل، حيث بلغ النقص في التمويل 44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

وتوقع الصندوق أن تؤدي إجراءات الإغلاق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9 في المائة، وفي ذات السياق أرجع الصندوق سبب هذا التراجع إلى ضعف الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه وضعاً محفوفاً بالمخاطر، بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافاً على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية

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