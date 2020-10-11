“الموازنة العامة” محور اجتماع بومطاري مع وزارة التخطيط

بحث وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الأحد في اجتماع موسع مع المسؤلين في وزارة التخطيط توحيد الرؤى حول شكل ومضمون الموازنة العامة.

ووفق بيان لوزارة المالية، شارك في الاجتماع وزير التخطيط المفوض ووكيل وزارة التخطيط وعدد من مدراء الإدارات بالوزارتين حيث تناول الاجتماع استعراض مشروع الموازنة العامة للعام 2021، للأبواب الأول والثاني والرابع.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش الباب الثالث بنوع من التفصيل والاستماع لوجهة نظر وزارة التخطيط في تقديرات الباب. مشيرا إلى التوصل لاتفاق على استكمال التواصل خلال هذا الاسبوع لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الموازنة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية