باشاغا يقوم بجولة ميدانية في سوق الجملة بمنطقة الكريمية

قام ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الأحد بزيارة ميدانية لسوق الجملة بمنطقة الكريمية.

ووفق بيان صادر عن الداخلية، شملت الجولة زيارة المحال التجارية بشارعي “السامبا ودبي”، وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية داخلهما باعتبارهما من أكبر الأسواق التجارية للسلع الغذائية والمستلزمات الأخرى التي تزود أغلب المدن والمناطق في البلاد.

وأضاف البيان بأن باشاغا استمع لشروح وافية من قبل أصحاب المحلات حول المشاكل التي تواجههم بين الحين والآخر، وذلك لإيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن أصحاب المحال التجارية أوضحوا بأن الأوضاع جيدة ولا توجد تجاوزات أو تعديات عليهم.

وقالت الوزارة بأن الجولة تأتي في إطار السعى الدؤوب من أجل الحفاظ على الممتلكات والأعراض وحفظ الأمن، واستجابة للشكاوى والبلاغات الواردة من قبل أصحاب المحال التجارية خلال الفترة الماضية.

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