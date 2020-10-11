ميناء الزويتينة يبدأ بتصدير 600 ألف برميل نفط لإيطاليا

استقبل ميناء الزويتينة النفطي، السبت، ناقلة النفط الخام “نيوسيس ثيراسيس” بغرض شحن 600 ألف برميل من النفط الخام، ستتوجه بهم إلى إيطاليا وفقا لما أعلنت عنه إدارة الميناء عبر منصاتها الرسمية.

وتعد إيطاليا من بين أكبر مستوردي النفط من ليبيا حيث جاءت في المرتبة الأولى العام الماضي وفقا لبيانات رسمية إيطالية بمعدل يومي يقدر بـ330 ألف برميل.

وكان مصدر مطلع يعمل في مجال النفط قال في تصريح خاص لقناة “218” إن 3 ناقلات نفط تستعد للدخول إلى ميناء الزويتينة هذا الأسبوع لشحن 2.3 ملايين برميل على ثلاث دفعات، وتوقع المصدر أن تصل الناقلات تباعا.

وتعد “نيوسيس” أولى الناقلات الواصلة للزوتينية والمستهدف استقبالها الأسبوع الجاري تزامنا مع ارتفاع وتيرة الإنتاج في الحقول بعد إعادة استئناف العمل في سبتمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية