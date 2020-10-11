من بينهم علي محمود وبومطاري… تعرف على الوفد الليبي المشارك في المنتدى الاقتصادي بتركيا

قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد محمد الرعيض، إن من بين أبرز المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول والذي سيقام في الخامس من الشهر الجاري بمدينة أسطنبول، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ووزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري.

وأوضح الرعيض في حديثه لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأنه من المتوقع مشاركة مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجهات حكومة ومؤسسات عامة أخرى.

وبحسب الرعيض فإن الأهداف التي يطمح بأن يحققها المنتدى تتمثل في الاتفاقيات المشتركة مع الجانب التركي وعودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في البلاد خاصة في مجال البنية التحتية والإعمار.

وتملك تركيا ما نسبته 20% من إجمالي مشاريع البنى التحتية القائمة في البلاد، بواقع 184 مشروعا، تم التعاقد عليها في الفترة ما بين 2008 – 2012، وهي من بين أكبر الحصص للدول التي تملك مشروعات متعاقد عليها مع الدولة الليبية.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني وقعت في أغسطس الماضي وثيقة في المجال الاقتصادي والتجاري مع دولة تركيا، تمهيدا لعودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا، لاستكمال عدد من المشاريع التي توقفت بسبب الظروف الأمنية، لا سيما في مجال البنية التحتية.

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