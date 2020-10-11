البعثة الأممية ترحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، اليوم الأربعاء.

وأوضحت البعثة في بيان لها، بأن عودة استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية يأتي مع تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر.

وأشار البيان إلى ضرورة ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة.

ويعكس هذا القرار وفق بيان البعثة المناخ البناء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الأفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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