بن شتوان: إنتاج شركة الخليج العربي للنفط يصل لـ 181 ألف برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24- خاص

قال، محمد بن شتوان، رئيس مجلس الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، إنتاج الشركة بلغ 181 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

ولفت بن شتوان، لأخبار ليبيا24، إلى أن 178 ألف برميل يتم ضخها للموانئ النفطية التابعة للشركة.

وأفاد، أن إنتاج حقل السرير وصل إلى 109 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج حقل مسلة 66 ألف برميل وحقل الحمادة 6 آلاف براميل يوميًا.

يأتي ذلك بعد استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط الشهر الماضي.

شركة الخليج العربي للنفط من أكبر الشركات النفطية في ليبيا، ويتبعها حقول السرير ومسلة والحمادة والبيضاء والنافورة ومصفاتي طبرق والسرير، اللتان تنتجان العديد من المنتجات النفطية، والتي منها ما يصدر للخارج ومنها ما يتم توريده للسوق المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24