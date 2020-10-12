اقتصاد

توقعات ببلوغ إنتاج النفط الليبي إلى 355 ألف برميل اليوم الاثنين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 12 أكتوبر 2020 (وال) -نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مصدر محلي، أن إنتاج حقل الشرارة سيبلغ 40 ألف برميل يوميا عند استئنافه، بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فيه يوم أمس الأحد، وأضاف أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق يوم أمس، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية.

يشار  أن إنتاج النفط ارتفع  مطلع الشهر الحالي,إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا.(وال طرابلس) س خ.

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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