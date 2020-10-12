شركة زلاف تناقش أهداف الشركة الاستراتيجية لعام 2020

عقدت اللجنة الإدارية بشركة زلاف ليبيا للنفط والغاز أمس الأحد اجتماعا برئاسة “خليفة عبد الصادق” رئيس لجنة الإدارة وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء الإدارات المختلفة بالشركة.



وناقش الاجتماع عدة محاور منها أهداف الشركة الاستراتيجية لعام 2020 والعمل اللوجستي لنقل الحفارة إلى حقل “إيراوان”، ومشروع ربط حقل “شدار” بحقل “فرح”، إضافة إلى متابعة أوضاع حقل “العطشان”.



كما تناول الاجتماع نظام ساعات العمل للموظفين في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية ومناقشة إمكانية العودة إلى الدوام الرسمي العادي وذلك بموجب التوصيات التي أقرتها المؤسسة الوطنية للنفط.

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