حقل “آمال” يضخّ 50 ألف برميل نفط إلى ميناء رأس لانوف

أفاد مهندس يعمل في حقل “أمال” النفطي، الذي تشغله شركة “الهروج”، في تصريح لـ218؛ بأن الحقل قد ضخّ نحو 50 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء رأس لانوف، مبيّنًا أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للحقل تقدر بـ 100ألف برميل نفط يوميًا.

وأشار المصدر إلى أن حقل “’مال” يعتبر مجمعًا لعدد من الحقول النفطية القريبة؛ حيث يستقبل إنتاجها اليومي لضخه فيما بعد من المحطة الرئيسة إلى رأس لانوف.

وكشف عن وجود بعض الأعطال الفنية المتكررة التي مازالت الفرق الهندسية تعالجها كلما ظهرت بعد إعادة التشغيل.

وكانت إدارة عمليات الإنتاج بحقل “آمال” قد بحثت، خلال اجتماع موسع عقد قبل أيام؛ الخطط التي ستُتّبع لإعادة تشغيل الحقل ومناقشة كافة العراقيل التي تعترض عملية إعادة التشغيل.

كما تطرق الاجتماع إلى الجانب الأمني لضمان سلامة المستخدمين والمعدات، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والسياسة المعمول بها داخل الشركة.

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