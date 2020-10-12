معيتيق: رفع القوة القاهرة عن الشرارة خطوة مهمة نحو انعاش الاقتصاد والمصالحة الوطنية

قال النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، إن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة يمثل خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد وإنهاء الصراع المسلح.

وأوضح معيتيق في بيان، بأن عودة الإنتاج بحقل الشرارة يشكل خطوة إيجابية في سبيل رفع القوة القاهرة عن جميع الحقول والمواني النفطية وعودة الإنتاج والتصدير إلى معدلاته السابقة.

أوضاف بأن إعادة إنتاج النفط جاء كترجمة لمخرجات للاتفاق الاقتصادي الذي أبرم مؤخرا والذي سيمهد الطريق لحوارات سياسية أكثر واقعية تلامس معاناة المواطن وتنهي مرحلة الاحتراب وتأسس لمرحلة التمنية والبناء.

ويتوقع ممعيتيق بأن يساهم إنتاج حقل الشرارة في رفع معدلات التصدير وبالتالي الحصول على عائدات مالية تساهم في الحد من تدني قيمة الدينار والارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية