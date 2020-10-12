توقعات بوصول إنتاج النفط إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين

توقع مصدر من إحدى الشركات النفطية العاملة في البلاد بأن يصل إنتاج النفط إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين على أقل تقدير.

وقال المصدر الذي يعمل في شركة مليتة للنفط والغاز لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأنه مع رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة سيرتفع الإنتاج حيث من المتوقع وصوله إلى 700 ألف برميل يومياً.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – بأن الإنتاج سيتحسن تدريجيا حيث يتوقع أيضا إعادة تشغيل حقل الفيل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 70 ألف برميل مما سيضاعف الإنتاج بشكل عام ويقربه من معدلاته السابقة.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت خطوة كبيرة نحو إحياء صناعة النفط التي تعرضت للضرر من خلال إعادة فتح أكبر حقل لها في الجنوب، لكن في المقابل فإن عودة الشرارة للعمل يمثل مشكلة جديدة لأوبك، حيث يحاول تحالف كبار المنتجين كبح الإمدادات العالمية.

‏نفس المصدر أكد بأن عودة إنتاج وتصدير النفط الليبي سيسبب مشكله للأسعار العالمية وسيشكل ظغط كبير على منظمة أوبك وكيف ستتعامل مع تزايد الإنتاج.

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