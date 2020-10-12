حصري لصدى: بنك ABC يقدم الدعم لمركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية في ليبيا .. تعرف على التفاصيل

يساهم بنك ABC المصرف الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جهود مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 في ليبيا، حيثُ تبرع بمعدات تحليل كوفيد-19 لمركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية الرائد في الدولة.

تبرعت مجموعة بنك ABC، التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً له، بمعدات تحليل كوفيد-19 لمركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية في ليبيا لمكافحة انتشار الوباء في الدولة.

ويأتي هذا التبرع من صندوق الإغاثة الخاص بمكافحة الوباء البالغ حجمه 10 ملايين دولار الذي أعلن عنه البنك في شهر أبريل الماضي لمساندة جهود مكافحة الوباء في دول الشرق الأوسط التي يعمل فيها البنك.

ويسعى هذا الصندوق إلى تقديم تبرعات كبيرة لدعم الجهود الوطنية والعلمية والخيرية الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر تضرراً ومساندة الفرق الطبية والمتطوعين في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء الذين يجازفون بحياتهم لحماية مجتمعاتهم في دول الشرق الأوسط التي يعمل فيها البنك.

وقالت مديرة المكتب التمثيلي لبنك ABC في ليبيا، السيدة كريمة الغويل، أثناء فعالية أقامها مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية في طرابلس لتكريم البنك: “نحن في بنك ABC، بصفتنا مكوناً فاعلاً في المجتمع المحلي، نعتبر أن من واجبنا ويشرفنا المشاركة في جهود مكافحة الوباء والحفاظ على صحة المجتمع.

ويهدف هذا التبرع إلى تعزيز قدرة تحليل كوفيد-19 في ليبيا ومكافحة انتشار الوباء، ويسرنا أن جهودنا المتواضعة بدأت تعطي ثمارها بالفعل، حيث ازداد عدد فحوصات تشخيص المرض التي يتم إجراؤها بشكل كبير”.

يُعد بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية.

كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال مصرفه الجديد “إلى” المتاح عبر الهواتف المتنقلة فقط في البحرين.

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