الوطنية للنفط وشركة الزاوية تبحثان عمليات إعادة تشغيل الوحدات الصناعية

بحث المسؤلون عن شركة الزاوية لتكرير النفط مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين، عمليات إعادة تشغيل الوحدات الصناعية بعد رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة جنوب غرب البلاد.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن الاجتماع تناول النشاط العام للشركة ومدى جاهزية الوحدات الصناعية بالمصفاة لاستئناف عمليات التشغيل، وذلك تزامناً مع رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

وأضاف: ناقش الاجتماع أيضا نشاط عمليات الإنتاج بمصنع اسفلت بنغازي واستئناف عمليات البيع لمنتج الاسفلت، بالإضافة إلى جاهزية مصنع اسفلت الزاوية ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية، والاستعداد لتشغيلهما مباشرةً بعد استئناف عمليات تشغيل المصفاة.

وتطرق اللقاء لجاهزية المراسي البحرية بميناء الزاوية النفطي، واستكمال تنفيذ أعمال الصيانة الجزئية لأنابيب الشحن تحت الماء الخاصة بالمرسى رقم 3 الخاص بعمليات شحن خام الشرارة، والرفع من جاهزية المراسي البحرية بالميناء لعمليات اعادة التشغيل.

البيان أشار إلى بحث الحاضرون الصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ بعض المشاريع، إضافة إلى نشاطات ومشاريع إدارة التنمية المستدامة المجاورة للمواقع النفطية بالزاوية.

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