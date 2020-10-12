اطلاق سراح سبعة هنود يعملون في شركة إنشاءات و إمدادات حقول النفط في ليبيا

قال موقع “وان انديا ” نقلاً عن السفير الهندي لدى تونس يوم الأحد إن الهنود السبعة الذين اختطفوا في ليبيا أطلق سراحهم “

و أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية إن المخطوفين بأمان والبعثة الهندية في تونس على اتصال بالحكومة الليبية لجهود لإطلاق سراحهم ، مضيفاً أن الهنود كانوا يعملون في شركة إنشاءات و إمدادات حقول النفط .

و من جانبه قال المتحدث باسم طيران الشرق الأوسط “أنوراغ سريفاستافا” في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الخاطفين اتصلوا بهم وعرضوا عليهم الصور كدليل على أن الرعايا الهنود بخير وبصحة جيدة .

و في سبتمبر عام 2015 ، صدر تحذير للمواطنين الهنود بتجنب السفر إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية هناك وفقا للموقع

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