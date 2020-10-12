اقتصاد

اطلاق سراح سبعة هنود يعملون في شركة إنشاءات و إمدادات حقول النفط في ليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال موقع “وان انديا ” نقلاً عن السفير الهندي لدى تونس يوم الأحد إن الهنود السبعة الذين اختطفوا في ليبيا أطلق سراحهم “

و أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية إن المخطوفين بأمان والبعثة الهندية في تونس على اتصال بالحكومة الليبية لجهود لإطلاق سراحهم ، مضيفاً أن الهنود كانوا يعملون في شركة إنشاءات و إمدادات حقول النفط .

و من جانبه قال المتحدث باسم طيران الشرق الأوسط “أنوراغ سريفاستافا” في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الخاطفين اتصلوا بهم وعرضوا عليهم الصور كدليل على أن الرعايا الهنود بخير وبصحة جيدة .

و في سبتمبر عام 2015 ، صدر تحذير للمواطنين الهنود بتجنب السفر إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية هناك وفقا للموقع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك