بلومبيرغ : اعادة فتح اكبر حقل نفطي يضاعف الإنتاج الليبي و يربك ” اوبك”

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية ان ليبيا اتخدت خطوة كبيرة نحو إنعاش انتاج النفط المتضررة من خلال إعادة فتح أكبر حقل لها ، مما يمثل مشكلة جديدة لأوبك في الوقت الذي يحاول فيه تحالف كبار المنتجين كبح الإمدادات العالمية.

و بحسب بلومبيرغ قال شخص طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن ذلك سيضاعف الإنتاج الإجمالي في ليبيا إلى حوالي 600 ألف برميل يوميًا.

و من جانبه قال” بيل فارين برايس ” مدير في شركة تحليل الطاقة إنفيرس ، إن احتمال زيادة الصادرات الليبية هو “رياح معاكسة إضافية لأوبك في وقت تكافح فيه بالفعل مع طلب أضعف من المتوقع ، بالإضافة الى اشتداد الموجة الثانية من فيروس كورونا .

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