“مالية الوفاق”: إجمالي الإيرادات حتى نهاية سبتمبر 6.8 مليار دينار مقابل إنفاق تجاوز 26 مليارًا

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني إن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بلغت 6.8 مليار دينار، في حين تجاوز الإنفاق خلال نفس الفترة 26 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بشأن الإيرادات والإنفاق نشرته اليوم الاثنين أن إجمالي الموارد النفطية والسيادية الأخرى بلغ بنهاية سبتمبر ستة مليارات و872 مليون دينار، حيث بلغت الإيرادات النفطية حوالي 5.2 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات الضرائب 575 مليونا وإيرادات الجمارك 151 مليونا وإيرادات الاتصالات 310 مليون دينار، إضافة إلى 200 مليونا أرباح المصرف المركزي و100 مليون دينار من بيع المحروقات بالسوق المحلي 277 مليونا رسوم خدمات أخرى.

بالمقابل ذكرت وزارة المالية في تقريرها أن إجمالي تمويل نفقات الجهات العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 26 مليارًا 175 مليون دينار، حيث بلغت حصة بند المرتبات 16.2 مليار دينار والنفقات التسييرية 2.5 مليارا، في حين وصلت نفقات الدعم إلى 4.2 مليار دينار والمصروف على بند الطوارئ 2.8 مليارا، بينما لم تتجاوز مصروفات التنمية 368 مليون دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي تجاوزت بنهاية سبتمبر 15 مليار دينار، كما نوهت إلى تمويل الترتيبات المالية بقرض حسن من المصرف المركزي بأكثر من 19.5 مليار دينار.

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