أسعار النفط تهبط.. وبرنت يُسجّل 42.44 دولار

هبطت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين، مع جلسة افتتاح السوق 1%، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت انخفاضا بمقدار 41 سنتاً مسجلة 42.44 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً مسجلة 40.18 دولارا للبرميل.

وانخفضت الأسعار للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع عزم أمريكيين على استئناف العمل بعد الإعصار دلتا وانتهاء إضراب للعمال أثر على الإنتاج في النرويج.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز أنه يتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إلى 355 ألف برميل يوميا اليوم بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة أمس الأحد.

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