توحيد إدارة الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية اليوم الاثنين عن توحيد إدارة الشركة بعد عملية تسليم واستلام ناجحة بين الإدارة القديمة والجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة في بنغازى عزالدين المشنون في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن عملية التسليم والاستلام كانت بإشراف مباشر من الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة بالحكومة المؤقتة.

وأضاف: إجراءات عملية الاستلام كانت من قبل اللجنة المشكلة من الشركة القابضة برئاسة ميلود الغزالي الذي استلم مهامه خلفا لسراج الفيتوري مدير فرع بنغازي بشركة الخطوط الجوية الأفريقية.

وتعاني الشركة انقساما حادا بين طرابلس وبنغازي، إضافة إلى انعدام الموارد ونقص الإمكانيات مع وجود صراع على الطائرات بين الإدارتين، وعجزها أيضا عن تأمين مرتبات الموظفين لعدة أشهر.

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