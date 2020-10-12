ارتفاع جديد لسعر الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسعار

شهد سعر الدولار الامريكي واليورو ارتفاعاً جديدا فيما تباينت باقي العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في ختام تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاثنين.

وسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي ارتفاعا جديدا حيث بلغت قيمته 6.12 للبيع و6.11 للشراء، كما صعد سعر اليورو إلى 7.15 دينار للبيع و7.07 دينار للشراء.

وشهدت اسعار العملات العربية تباينها اليوم ما بين الصعود الانخفاض حيث تراجع الدينار الاردني والتونسي وارتفع سعر الجنية المصري.

كما سجلت اسعار الذهب اليوم في ليبيا ارتفاعا جماعياً امام الدينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 12-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.12 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.14 دينار

اليورو = 7.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.70 دينار

الليرة التركية 0.76 دينار

الدينار التونسي 2.19 دينار

الجنية المصري 0.39 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 272 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 317 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 362 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.50 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.40 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.85 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الجمهورية”.

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