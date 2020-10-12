حكومة الوفاق تناقش تخصيص مبلغ لتوريدات الكهرباء والأوضاع المالية لمراكز العزل

عقد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اجتماعا استثنائيا للحكومة اليوم الاثنين وذلك بحضور النائبين “أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان” وعضوي المجلس “محمد عماري زايد، وأحمد حمزة” وعدد من الوزراء بالحكومة.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع من بينها تخصيص مبلغ لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية نفقات توريدات المواد والمعدات اللازمة للصيانة، وأحال مجلس الوزراء الموضوع إلى وزارة المالية لمناقشته مع الشركة في ظل المخصصات المالية المقررة لها.

كما ناقش رئيس وأعضاء مجلس الوزراء مع رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا “خليفة البكوش” الأوضاع المالية التشغيلية لمراكز العزل بما في ذلك مكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة في ظل الموارد المالية المخصصة.

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