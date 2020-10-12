خاص: مسؤولين بمصرف الصحاري يوضحون لصدى تفاصيل قضية مدير إدارة العمليات بالبنك

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الصحاري “عصام حمزة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول احتجاز مدير إدارة العمليات بمصرف الصحاري “مسعود البوزيدي” أن تحقيقات مكتب النائب العام صحية ، ومن حقه التحقيق في أي قضية .

وقال “حمزة”: لا أعتقد أن الموضوع سيرقى إلى أي تهم وأعتقد أنها مجرد إجراءات إدارية سيتم التحقق منها و في أقرب فرصة ستظهر نتائج التحقيقات بمكتب النائب العام .

كما أكد أحد المسؤولين البارزين بمصرف الصحاري الذي فضل عدم ذكر اسمه لصدى الاقتصادية أن قضية “البوزيدي” كانت نتيجة فتح اعتماد لشركة كان قد اتخذ فيها اجراء قانوني بحجز على حساباتها ، ومن ثم صدر قرار المحكمة برفع الحجز عنها والتعامل معها ومن ثم صدر أمر القبض ، مضيفاً أنه وبنتائج التحقيقات ستظهر الحقائق .

يتبع

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