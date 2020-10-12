نوبل للاقتصاد لعالمين أميركيين طورا نظرية المزادات

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الاثنين، عن فوز العالمين الأميركيين في مجال الاقتصاد “بول ميلغروم” و”روبرت ويلسون” بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020.

وجاء في بيان الأكاديمية أن هذا الاستحقاق بالنظر لعملهما على تطوير المزادات والذي أشيد به باعتباره مفيداً للبائع والمشتري في كافة أنحاء العالم في جميع المجالات ويفيد دافع الضرائب أيضا، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لجائزة نوبل على تويتر.

يشار إلى أن جائزة نوبل للاقتصاد، وتبلغ قيمتها 1.140 مليون دولار، ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها مخترع الديناميت ألفريد نوبل سنة 1895 ولكن أنشأها البنك المركزي السويسري فيما تم منحها لأول مرة سنة 1969 وهي الجائزة الأخيرة لهذا العام، حيث تم منح جوائز الآداب والكيمياء والطب والفيزياء والسلام خلال الأسبوع الماضي.

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