مصلحة المطارات تبحث آلية تنفيذ مشروع محطة ركاب مطار مصراتة

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني أمس الاثنين آلية تنفيذ مشروع محطة ركاب مطار مصراتة الدولي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مدير عام مطار مصراته الدولي ومدير إدارة المشاريع الهندسية ورئيس قسم المباني والمنشآت بالمصلحة وبحضور المختصين من طرف الشركة المتعاقد معها لتنفيذ المشروع.

ووفق بيان للمصلحة، يأتي الاجتماع لمراجعة التصاميم وإضافة التعديلات اللازمة عليها بما يتلائم مع المتغيرات التي طرأت مؤخراً من حيث موقع المشروع وتمهيداً لاعتمادها في شكلها النهائي.

وكان قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (660) لسنة 2020، يقضي بالموافقة علي تعديل العقد المبرم من طرف مصلحة المطارات بشأن توسعة وتحوير صالة المغادرة بمطار مصراته الدولي ليكون إنشاء محطة ركاب متكاملة.

وأشار البيان إلى تناول الاجتماع الاجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها من الجهات المختصة للبدء في التنفيذ بما فيها مصادقة ديوان المحاسبة على تعديل العقد وتوفير التغطية المالية اللازمة.

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