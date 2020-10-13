مملوكة لـ”برنيق”.. مطار “بنينا” يستعدّ لاستقبال “إيرباص 320″‎

يستعد مطار بنينا الدولي لاستقبال طائرة “ايرباص 320″، التابعة لشركة “برنيق للطيران”، التي وصلت المراحل الأخيرة من الطلاء؛ تمهيدًا لتشغيلها، حيث ستكون متواجدة في المطار نهاية أكتوبر الحالي.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن، منتصف ديسمبر 2018، عن تأسيس شركة طيران باسم “برنيق” يُساهم فيها بنسبة 40% من إجمالي رأس المال، الذي تبلغ قيمته 200 مليون دينار ليبي.

وفي فبراير 2020، افتتحت شركة “برنيق للطيران”، مقرها الرئيس في مدينة بنغازي، بحضور محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي الحبري.

وكان رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، جمال عبد الملك، قد صرّح في وقت سابق لـ218، بأن المصرف يُخطّط لبناء مطار جديد في بنغازي.

وكانت “برنيق” قد أعلنت في يوليو الماضي عن شراء طائرتها الأولى من تصنيع شركة “إيرباص” من طراز “إي 320″، التي كان من المقرر أن تستلمها في شهر سبتمبر الماضي.

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