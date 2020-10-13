ضمنها تواجد “الفاغنر” بالحقول النفطية …باشاغا يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي عدة ملفات

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” اجتماعاً مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه أنطونيو” صباح اليوم الثلاثاء .

حيث أكد “فتحي باشاغا” خلال الاجتماع على أن وجود مرتزقة الفاغنر في الحقول النفطية أربك المشهد السياسي في البلاد بالرغم من أن روسيا ليست دولة حرة وليس لدينا معها أي عداء سابق أو حاضر.

كما أكد السفير الأوروبي على أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي ، مضيفاً أن ليبيا بلد أمن وهي ساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.

كما تناول الاجتماع الهجرة غير الشرعية وملف التعاون الأوروبي الليبي في كافة لمجالات وخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.

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