اقتصاد

ضمنها تواجد “الفاغنر” بالحقول النفطية …باشاغا يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي عدة ملفات

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” اجتماعاً مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه أنطونيو” صباح اليوم الثلاثاء .

حيث أكد “فتحي باشاغا” خلال الاجتماع على أن وجود مرتزقة الفاغنر في الحقول النفطية أربك المشهد السياسي في البلاد بالرغم من أن روسيا ليست دولة حرة وليس لدينا معها أي عداء سابق أو حاضر.

كما أكد السفير الأوروبي على أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي ، مضيفاً أن ليبيا بلد أمن وهي ساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.

كما تناول الاجتماع الهجرة غير الشرعية وملف التعاون الأوروبي الليبي في كافة لمجالات وخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • سراب الفاغنر غير موجود الا فى مخيلة الخوان فلم نرى منه اسير او قتيل واحد بينما النفايات الارهابية السورية يراها الجميع فى مناطق الاحتلال التركى فى شمال غرب ليبيا واسر منهم العشرات وقتل منهم المئات ولماذا لانرى الفاغنر مش يمكن ملائكة ربنا ارسل لقتال الخوارج الى جانب الجيش الوطنى قال تعالى :-
    إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)

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  • اللهم عليك باليهود الصهاينة واخوانهم من خوان المسلمين قولوا امين .اللهم ما شتت جمعهم قولوا امين …اميييييين من ملايين الليبيين بل العرب اجمعين

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