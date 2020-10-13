مؤسسة النفط وشركة رأس لانوف تبحثان الجوانب المالية وعمليات إعادة الإنتاج

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الثلاثاء عبر الدوائر المغلقة مع المسؤلين في شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الجوانب المالية وعمليات إعادة الإنتاج بعد إعلان المؤسسة رفع القوة القاهرة عن جميع الحقول والمواني النفطية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الاجتماع تناول النشاط العام للشركة، والجوانب المالية والفنية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها منذ بداية انتشار الوباء.

وبحسب البيان تطرق الاجتماع إلى جاهزية مصانع الشركة لإعادة تشغيلها بعد إجراء عمليات الصيانة المطلوبة، وتوفير قطع الغيار اللازمة والقيام ببرتوكولات السلامة الواجب اتخاذها بالإضافة إلى التجهيزات الجارية بالمجمع الصناعي.

وأشار البيان إلى مناقشة المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية