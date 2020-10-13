ارتفاع جماعي لسعر العملات والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسعار

شهد سعر الدولار الامريكي والعملات الأجنبية ارتفاعاً جماعياً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء.

كما سجلت اسعار الذهب اليوم في ليبيا ارتفاعا جماعياً امام الدينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 13-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.18 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.20 دينار

اليورو = 7.17 دينار

الجنية الإسترليني 7.90 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.23 دينار

الجنية المصري 0.39 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 276 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 321.9 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 366.6 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.40 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.35 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.80 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الجمهورية”.

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