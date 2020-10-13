اقتصاد

الاتحاد الأوروبى متحد وراء عملية برلين ضد المستمرين في استمرار نهب الأموال و انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة Greek city Times الأسترالية و مقرها سيدني يوم الاتنين أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة ، لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية”.

وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد الأوروبي كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة ، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين “

بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات المستمرة لإصلاح الأجهزة الأمنية والاستمرار في نهب أموال الدولة و ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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