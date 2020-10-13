الدولار يسجل ارتفاعاً هذا اليوم

قال تاجر عملة مساء يوم التلاتاء في تصريح لصحيفة صدى عن إرتفاع سعر الدولار في السوق اليوم، مضيفا أن الدولار قد سجل بالأمس 6.06، حيث االيوم قد شهد ارتفاعا إلى حوالي 6.13 إلى 6.16

وأوضح التاجر لصدى إن السبب الإرتفاع جاء وفق أن بعض المصارف جرى بها الطلب عن شيكات الصكوك ، بعد القرار الذي جاء به النائب العام بأمر القبض على مدير مصرفي الجمهورية والصحاري بالأمس.

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