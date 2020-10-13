وزير الصحة: تحليل الـ”PCR” الواحد يكلف الدولة الليبية أكثر من 200 دولار .. ووصلنا لوضع “إما نتعايش أو لا نعيش”

قال وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني “خليفة البكوش” إن تحليل الـ”PCR” للكشف عن فيروس كورونا المتسجد يكلف الدولة الليبية أكثر من 200 دولار للتحليل الواحد.



وأضاف “البكوش” في مؤتمر صحفي للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا حول تطور الوضع الوبائي بليبيا إننا وصلنا الآن لإجراء حوالي 4500 تحليل في اليوم وهذا رقم جيد ونسعى لزيادة عدد التحاليل في الأيام القادمة.



وشدّد وزير الصحة على أن هناك سوء استعمال لتحاليل الـ”PCR” حيث أنه لا يعقل أن يتم الكشف على كل العاملين بشركة ما تضم 400 أو 500 موظف نتيجة الاشتباه بمخالطتهم لمصاب، مشيرا إلى ضرورة اقتصار استخدام التحليل لمن تظهر عليهم بعض الأعراض فقط.



وتابع “البكوش” قائلا: “إننا وصلنا في ليبيا لمرحلة إما نتعايش مع المرض أو لا نعيش، وإذا استمريْنا بالطريقة الحالية فالأمر مزعج جدا”، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع للحد من انتشار المرض.

وأشار الوزير إلى أن المناسبات الاجتماعية هي السبب في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا خلال الأسبوعين الأخيرين، وإذا لم يتم اتباع الإجراءات الوقائية “فسنضطر إلى الإغلاق الكامل”، وفق تعبيره.

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