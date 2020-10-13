صحيفة مالطية: جمارك مالطا تضبط 23 زورقا سريعا متجها إلى ليبيا

صادرت السلطات المالطية 23 زورقًا سريعًا متجها إلى ليبيا للاشتباه في استخدامهم لنقل المهاجرين إلى أوروبا.

وبحسب صحيفة تايمز أوف مالطا اعترضت وحدة مراقبة التجارة والعقوبات الاستراتيجية داخل إدارة الجمارك 23 زورقًا سريعًا حيث تم تخزينها في 23 حاوية مختلفة مع عناصر أخرى في مالطا.

ووفقا للصحيفة فقد تمت مصادرة الزوارق السريعة بسبب مخاوف تتعلق بتهريب الأشخاص، بما يتماشى مع الأحكام المدرجة في الإشعار القانوني رقم 259 لعام 2020 وقوانين الجمارك كما هو منصوص عليه في الفصل 37 من قوانين مالطا، حسبما صرحت إدارة الجمارك للصحيفة.

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