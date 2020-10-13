برئاسة “السراج” .. الجمعية العمومية لشركة الاتصالات القابضة تناقش الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اليوم الثلاثاء اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الشركة والشركات التابعة لها.



وترأس الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وهم وزير التخطيط “الطاهر الجهيمي” ووزير المالية “فرج بومطاري” ووزير المواصلات “ميلاد معتوق” ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة “هاشم ضيف الله”.



كما حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاتصالات “سامي الفنطازي” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبيدي” ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة “فيصل قرقاب” والمدير العام لشركة الاتصالات القابضة “رجب بن رجب” ومدير الإدارة المالية بالشركة “مصطفى المزوغي” ومدير الإدارة القانونية “خالد زغينين” ومندوب عن ديوان المحاسبة.



وناقش الاجتماع أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي والموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات واعتماد مشروع الميزانية التقديرية لعام 2020، وتم خلاله المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة، وأوصت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الإدارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها.

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