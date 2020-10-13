الاجتماع الأول للجنة التشغيل بوزارة العمل والتأهيل بالوفاق

ناقشت لجنة التشغيل بوزارة العمل والتأهيل في اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس آلية التشغيل بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تناول الاجتماع إمكانية ربط منطومة لجنة ترشيد المرتبات مع منظومة مركز الثوتيق والمعلومات بوزارة العمل.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة التشغيل والاستخدام ورئيس لجنة إدارة صندوق صندوق التسهيلات المالية، ومدير إدارة التفتيش العمالي ومدير إدارة التفتيش الوظيفي ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية بالوزارة.

وكانت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت سابق عن حصر وجمع بيانات الباحثين عن العمل وفق المستوى الدراسي، وهي المرحلة الأولى من مشروع قرار المجلس الرئاسي القاضي بتدريب وتعيين الشباب الباحثة عن العمل.

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