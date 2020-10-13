اقتصاد

“مليتة” تكشف لـ”218″ حجم إنفاقها في زمن كورونا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مكتب الإعلام لشركة مليتة للنفط والغاز عن انخفاض نسب الإنفاق العام منذ بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي إلى أكثر من 50%.

وبيّن المكتب في تصريح خاص لقناة “218”، أن توصيات مجلس إدارة الشركة اعتمد على العناصر الليبية في تسيير أعمالها في إطار الحد من آثار تداعيات الفيروس الاقتصادية والمالية للشركة مع وجود بعض التحديات الفنية التي تمكنت العناصر الفنية المحلية من تجاوزها.

وأضاف المصدر ذاته أن الأعمال باتت تعود بشكل تدريجي في الحقول ومجمع مليتة انسجاما مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حالة القوة القاهرة، من بينها ارتفاع وتيرة الأشغال في الورشة الرئيسية للشركة في مجمع مليتة أهم مراكز إدارة الطاقة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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