“مليتة” تكشف لـ”218″ حجم إنفاقها في زمن كورونا

كشف مكتب الإعلام لشركة مليتة للنفط والغاز عن انخفاض نسب الإنفاق العام منذ بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي إلى أكثر من 50%.

وبيّن المكتب في تصريح خاص لقناة “218”، أن توصيات مجلس إدارة الشركة اعتمد على العناصر الليبية في تسيير أعمالها في إطار الحد من آثار تداعيات الفيروس الاقتصادية والمالية للشركة مع وجود بعض التحديات الفنية التي تمكنت العناصر الفنية المحلية من تجاوزها.

وأضاف المصدر ذاته أن الأعمال باتت تعود بشكل تدريجي في الحقول ومجمع مليتة انسجاما مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حالة القوة القاهرة، من بينها ارتفاع وتيرة الأشغال في الورشة الرئيسية للشركة في مجمع مليتة أهم مراكز إدارة الطاقة في ليبيا.

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