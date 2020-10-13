اقتصاد

برئاسة “معيتيق” .. اجتماع لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020 – 2021

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الثلاثاء اجتماعه الطارئ الثالث للعام الحالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020 – 2021.

وترأس الاجتماع، الذي عُقِدَ بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، النائب “أحمد معيتيق”، وحضرهُ عضوي المجلس ” محمد عماري زايد وأحمد حمزة”، وعدد من الوزراء بالحكومة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة “2020 – 2021” المقترحة من وزارتي المالية والتخطيط، وتمت إحالتها للاعتماد مع مراعاة الملاحظات المقترحة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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