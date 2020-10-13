الليبية للاستثمار تعيّن شركة أرنست ويونغ (EY) مراجعًا لحسابات المؤسسة المنتهية في 2019

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الثلاثاء عن تعيّن شركة أرنست ويونغ (EY) مراجعا لحسابات المؤسسة المنتهية في 2019.

ووفق بيان صادر عن المؤسسة، فإن التعاقد يأتي تنفيذاً لاستراتيجياتها الرامية لترسيخ الحوكمة والإفصاح والشفافية، حيث أصدر مجلس أمناء المؤسسة قراراً بتعيين شركة المحاسبة الدولية أرنست ويونغ (EY) لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للسنة المنتهية في شهر ديسمبر، وذلك وفقاً لاختصاصاته في تعيين المراجع الخارجي بحسب القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة.

ويأتي تعيّن الشركة الأجنبية عقب استكمال المرحلة الأولى من مشروع التحول في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بينما من المتوقع إعلان المؤسسة عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 مطلع نوفمبر القادم، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة قد قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الثقة المتبادلة مع المجمتع الدولي وحققت العديد من الانجازات القضائية في بلدان مختلفة وعلى رأسها الفصل في قضية الشرعية ببريطانيا، وحماية مصالح المؤسسة ضد أوامر الحجز في أوروبا.

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