خاص: أبرزها محاربة الديوان وعدم التعامل معه …”صدى” تكشف فساد مسؤولي شركات التابعة لصندوق الانماء.. وعلاقة النواب بذلك

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس شركة الانماء للإستثمارات المالية القابضة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الخليج ورئيس شركة الإنماء للنفط والغاز .

حيث تضمنت مراسلة “محمد فكرون” تقديمه شكوى إلى مجلس النواب وذلك للتظلم الذي فرضه ديوان المحاسبة على شركة الانماء ، مطالباً عدم التعامل مع الديوان أو تقديم اي مستندات له إلى حين الفصل في الموضوع.

يذكر أن قضية شركة الانماء للنفط والغاز تكمن في قيام المدير العام “مالك بعيو” بسرقة 10 ملايين دولار من أموال صندوق الانماء من قيمة أصلها 30 مليون كقرض تم منحه بالمخالفة وبتواطئ لجنة الديوان برئاسة “معتوق علي معتوق” الذي تم ايقافه .

كما سبق لصدى الاقتصادية أن تثبت هروب “مالك بعيو” إلى تونس بعدما تم منعه من السفر بقرار رسمي من الديوان ، وايقافه عن العمل وفتح فرع لشركة الانماء بتونس بمخالفة لتأسيس صندوق الانماء.

ويشغل مالك بعيو الآن مديراً عاما لشركة لافيكو في حين أنه مدير لشركة الانماء ، بتزكية من مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات “سالم احنيش” واعتماد رسمي من رئيس شركة الاستثمارات “مصطفى الخطابي” .

وبحسب مصدرنا بالشركة الليبية للاستثمارات فقد تم تعيين مالك بعيو بممارسة الضغط على مسؤولين بالاستثمارات .

كما أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، مع معارضة لجنة الأجهزة الرقابية لذلك بسبب تجاوز مكتب الرئاسة لاختصاصاته ومطالبتهم سحب القرار .

حيث أكد مصدرنا بمجلس النواب أن قرار مكتب الرئاسة ليس في محله ، ولا يجب محاربة رؤوساء الأجهزة الرقابية مشيراً إلى أن كافة مقدمي الشكاوي بذاتهم متورطين بقضايا فساد وتم ايقافهم من قبل الديوان ومن المفترض العمل معه كجهة تتبعنا وليس عرقلته .

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