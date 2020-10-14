بلدية بنغازي تبحث تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

قام رئيس مجلس الإدارة بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية سالم البرجي، بزيارة إلى ديوان بلدية بنغازي، التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو مجلس إدارة الجهاز المهندس أسامة بوزيد ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي.

وناقش اللقاء، عدد من المشاريع الجاري تنفيذها داخل البلدية بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية والتي من بينها مشروع تغذية الجزء الشرقي والشمالي للبلدية بمياه الشُرب من منظومة النهر الصناعي إضافة إلى صيانة وتطوير عدد من مصادر مياه الشرب للمدينة والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الطُرق وغيرها.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على ضرورة العمل على تفعيل عدد من المشاريع خاصة فيما يتعلق بمشاريع خطوط مياه الشُرب ورصف عدد من الطرق والشوارع في البلدية إضافة إلى مشاريع البُنية التحتية بعدد من الأحياء السكنية داخل نطاق البلدية.

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