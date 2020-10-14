“أوبك بلس”: انتعاش الطلب العالمي سيكون أكثر بطئًا في 2021

كشفت منظمة “أوبك بلس”، في تقريرها الشهري، أن انتعاش الطلب العالمي على النفط سيكون أكثر بطئًا في 2021؛ مما سيضعف قدرة المنظمة وحلفاؤها على تحقيق التوازن بالسوق، وذلك بعد أن انهارت أسعار النفط، وسط تقييد أزمة “كورونا” لحركة السفر والنشاط الاقتصادي.

وأضافت المنظمة، في تقريرها، أن الطلب سيرتفع في العام المقبل إلى 96,84 مليون برميل يوميًا، بينما توقعت أن تقل الزيادة بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعًا قبل شهر، مما سيهدّد خطط المنظمة وحلفائها لتقليص حجم ما نفذوه هذا العام من تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط في 2021.

يشار إلى أن “أوبك” قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 من رقم أولي، بلغ سبعة ملايين برميل يوميًا، كانت متوقعة في يوليو الماضي

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