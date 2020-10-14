“الليبية للاستثمار” تعيّن شركة أجنبية “مراجعًا لحساباتها”

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار قرارًا بتعيين شركة المحاسبة الدولية “أرنست ويونغ”؛ لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام الماضي.

يأتي ذلك وفقًا لاختصاصاتها في تعيين المراجع الخارجي بحسب القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

يشـار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أنجزت المرحلة الأولى من مشروع التحول في نهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما ستعلن المؤسسة عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 مطلع نوفمبر القادم.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، قد استدعى، أوائل سبتمبر الماضي، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، لـ”استبيان بعض التجاوزات وشبه الفساد بالشركة”، وقالت “الهيئة”، حينها، إن هذا الاستدعاء يأتي في إطار ممارسة الهيئة دورها الرقابي على مؤسسات الدولة.

وأشار بيان لـ”الهيئة” إلى أن رئيسها طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإيقاف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لمخالفته قرار الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لسنة 2019 بشأن تعديل النظام الأساسي؛ الأمر الذي يتطلب، على وجه السرعة، إعادة تشكيله وبما يتوافق مع النظام الأساسي المعدل.

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