كورونا يهوي بأسعار النفط عالميا

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، تراجعًا ملحوظًا بسبب مخاوف من استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، مسجلةً 42.28 دولارا، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، مسجلاً 40.02 دولارا.

يشار إلى أن منظمة أوبك بلس قالت إن انتعاش الطلب العالمي على النفط سيكون أكثر بطئا في 2021، مما سيضعف قدرة المنظمة وحلفائها على تحقيق التوازن بالسوق.

فيما قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء من جهتها إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

وتعتزم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء منهم روسيا زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل يوميا في ديسمبر مرتفعا من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.

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