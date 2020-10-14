شركة الواحة تبحث زيادة القدرة التخزينية لميناء السدرة النفطي

بحثت شركة الواحة للنفط إمكانية زيادة القدرة التخزينية لميناء السدرة النفطي.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس لجنة الإدارة بالشركة أحمد عبد الله عمّار، رفقة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، وتخلل الاجتماع مناقشة بعض الأمور الفنية والإجراءات التعاقدية الخاصة باستبدال الخزان رقم 16.

من جهته أكد رئيس لجنة الإدارة حرص الشركة على إعطاء الفرص وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية خاصةً تلك التابعة منها للمؤسسة الوطنية للنفط كالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، في حال توافرت لديها الإمكانات الفنية والمادية للقيام بتنفيذ هذه المشاريع، للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع كل من عضو لجنة الإدارة ورئيس اللجنة الاستشارية ومديري إدارتي الهندسة والمالية، وحضر عن الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

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