الاجتماع الفني بين مؤسسة النفط وشركة الزاوية يبحث الأوضاع المالية وإعادة الإنتاج

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء مع شركة الزاوية لتكرير النفط الأوضاع المالية والفنية للشركة واستعدادها لإعادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة نشاطات الشركة المختلفة، والبنود المالية والفنية، و كذلك الإجراءات الوقائية من فيروس (كوفيد-19) التي قامت الشركة بتطبيقها في جميع مواقعها.

ووفق بيان للمؤسسة، تطرق الاجتماع للوضع الحالي بالمصفاة ومدى جاهزيتها والوحدات المرافقة لإعادة تشغيلها واستئناف عمليات الإنتاج، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.

وأشار إلى أن خطط الصيانة المبرمجة من قبل المختصين بالشركة للوحدات الصناعية لإستئناف عمليات التشغيل، من بين أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع، بالإضافة إلى التجهيزات الجارية بمصنع اسفلت الزاوية وعمليات الانتاج بمصنع اسفلت بنغازي ومصنع خلط وتعبئة الزيوت، وايضاً تم التطرق الى المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021.

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