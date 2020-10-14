سيالة يُطالب بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الأربعاء، بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي للعام القادم 2021.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإن سيالة اقترح بأن تكون الميزانية تقشفية بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية التي تسبب بها الوباء المتمثل في جائحة كورونا التي أثقلت كاهل ميزانيات الدول الأفريقية بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام.

وأضاف البيان بأن سيالة أكد خلال كلمة ألقاها عبر الدائرة المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد، معبرا عن تطلع دولة ليبيا بأن تكون عملية اختيار الموظفين بكفاءة عالية وأن تنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية تطبيقا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف.

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