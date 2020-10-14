ساركوزي و القذافي اكتشافات جديدة حول قضية الأموال الغامضة

قالت مجلة ” The Africa Report ” و مقرها باريس يوم التلاثاء أنه من الممكن المضي قدماً في التحقيق الذي يقوده قاضي مكافحة الفساد أود بوريسي ومارك سومرير مع ساركوزي وثمانية أشخاص آخرين بتهم “الفساد السلبي ، وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية وتمويل الحملات غير القانونية”.

و أضافت المجلة قبل أسابيع قليلة فقط نشر الرئيس الفرنسي السابق المجلد الأول من مذكراته ، Le temps des tempêtes ، حيث قام بتصفية الحسابات إلى حد ما بعد وفاة القذافي ، حيث وصف الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بأنه كان لديه “عقل مريض” ، يصفه بـ “الأناني المرضي” ويلاحظ أنه كان ينضح بعدم الرضا “

و تابعت المجلة بالقول أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كتب في كتابه أن هذا المبلغ دفع لتأمين الإفراج عن الممرضات اللائي سجنهما القذافي “

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