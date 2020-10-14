استئناف العمل بمصنع الاتحاد للأسمنت بزليتن بعد توقفه لأسباب أمنية

قال أحد العاملين بمصنع الاتحاد للأسمنت في زليتن، إن المصنع استأنف العمل مجددًا بعد توقفه ليوم واحد على الأقل نتيجة لدخول مسلحين يطالبون بالحصول على مخصصات من إنتاج الأسمنت وبأسعار منخفضة.

وأوضح سمير عبدالله الذي يعمل سائق بداخل المصنع لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأنهم اضطروا للتوقف عم العمل طوال يوم أمس الثلاثاء بسبب دخول مجموعة مسلحة طالبت بالحصول على حصص من الإنتاج متمثلة في عدد من الأطنان محملة على سيارات محددة لبيعها في السوق المحلي.

وكان المصنع أعلن قبل أيام عن عودة الإنتاج بطاقة عالية بعد تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية من محطة الخمس البخارية والذي أدى نقصها في السابق إلى توقفه عن العمل لعدة أسابيع.

وأضاف المصدر بأن الأمور عادت إلى نصابها بعد تدخل الإدارة على ما يبدو، بينما عاد الإنتاج إلى معدلاته السابقة.

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